Bebê que nasceu após mãe ser baleada apresenta melhora

Michelle e o marido, Wallace Crédito: Reprodução/Facebook

"Estamos vivendo uma explosão de felicidade". A frase é do corretor de imóveis Wallace Araújo, de 34 anos, e foi dita quando ele comentava a melhora do filho, o pequeno Antônio. O menino veio ao mundo após sua mãe, Michelle Ramos da Silva Nascimento, de 33, ser baleada na cabeça aos oito meses de gestação, durante uma tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e chegou a ser desenganado pelos médicos. Mas o bebê agora já respira sem a ajuda de aparelhos e ainda estar semana deve começear a ser amamentado pela mãe.

 A notícia é maravilhosa. Estamos vivendo, eu e Michelle, uma eplosão de felicidade. E tem mais novidade boa: o Antônio fez uma ultra para saber se ele tem alguma lesão no cérebro e o resultado foi normal. Só tenho que agradecer a Deus por sua misericórdia. Eu e Michelle só temos que agradecer  disse Wallace, ao EXTRA, muito emocionado.

De acordo com ele, Michelle também está cada dia mais forte e fazendo fisioterapia. O lado direito do corpo, que apresentou um défict motor, já se recupera.

 O lado direito já está quase tão forte quanto o esquerdo, o que é uma alegria enorme. Agora ela se prepara para amamentar. Achamos quer será ainda esta semana. Os médicos disseram que o Antônio já está fazendo movimentos de sucção  contou o corretor de imóveis.

O boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital de Clínicas Mário Lioni, onde mãe e filho estão internados, confirmou que Antônio já respira espontâneamente e informou que o estado de saúde dele segue grave. O menino está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

CRIMINOSO SAIU DE CARRO ATIRANDO

Michelle, então grávida de oito meses, e o marido foram abordados por bandidos na manhã do último dia 12, em Belford Roxo. O carro que seguia à frente reduziu a velocidade, e o motorista anunciou o assalto.