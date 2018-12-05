Bebê brasileiro nascido de útero transplantado dá esperança a mulheres

Funcionários do Hospital das Clínicas observam a bebê que nasceu de um útero doado de uma brasileira falecida Crédito: Hospital das Clínicas da FMUSP

O sucesso de um transplante de útero feito com órgão obtido de uma doadora falecida no Brasil  o primeiro no mundo a resultar no nascimento de uma criança saudável, prestes a completar 1 ano de idade  dá uma nova esperança para mulheres inférteis por fatores uterinos. Este é considerado um passo fundamental para tornar o procedimento relativamente comum num futuro próximo, acredita Dani Ejzenberg, médico do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

"Imagino e espero que daqui a alguns anos o procedimento possa ser oferecido como prática médica corrente, tornando-se mais uma opção terapêutica para pacientes com fatores uterinos de infertilidade", diz Ejzenberg, um dos líderes da equipe responsável pela operação que assina o artigo com relato do caso publicado na terça-feira, dia 4, no prestigiado periódico científico The Lancet.

Ejzenberg ressalta que, embora o transplante de útero ainda seja um procedimento altamente experimental, cada vez mais centros ao redor do mundo estão estudando e realizando operações, com cada sucesso, e também os reveses, ajudando a avançar e melhorar os protocolos.

E foi justamente isso que ele e colegas fizeram ao optar por captar o órgão de uma doadora falecida, entre outras modificações dos experimentos iniciais bem-sucedidos na Suécia, que forneceram as bases para sua iniciativa.

De fato, o procedimento, quer de doadora viva ou morta, ainda acumula muito mais reveses do que sucessos no objetivo final, o nascimento de uma criança saudável.

Um levantamento realizado pelos médicos brasileiros para a publicação no The Lancet indica que, das 42 operações feitas com úteros de doadoras vivas desde a primeira, em 2000, na Arábia Saudita, apenas 11 resultaram em partos bem-sucedidos, com duas gravidezes ainda em curso.