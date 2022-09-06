Barroso e Pacheco se reúnem para discutir recursos para piso da enfermagem

Durante o encontro, os dois teriam concordado com a necessidade de fontes de recursos para viabilizar o aumento dos salários e discutiram três alternativas: a correção da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), a desoneração da folha de pagamentos do setor (redução dos encargos cobrados sobre os salários dos funcionários) e a compensação da dívida dos Estados com a União

Barroso e Pacheco discutiram três alternativas para o pagamento de novo piso da enfermagem Crédito: Pedro Gontijo / Senado

As propostas discutidas na reunião não devem ser bem recebidas pelo governo, pois têm impacto para os cofres federais. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes , teme que o custo extra do piso seja empurrado para a União.

Barroso liberou o processo na noite de segunda-feira (5) para ir a julgamento no plenário virtual do Supremo na próxima sexta-feira (9). A votação terá duração de cinco dias, com término na próxima quarta-feira (14).

O ministro do STF foi duramente criticado por parlamentares governistas e oposicionistas pela suspensão do piso, no último sábado (3). Ele teria concordado no encontro com Pacheco quanto à importância da medida, mas voltou a apontar os riscos descritos na decisão.

Ao atender a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), Barroso argumentou que o aumento de custo da folha de pagamento promovido pela nova lei geraria risco de demissão em massa nos hospitais.

Logo após a decisão, Pacheco disse que iria se encontrar com o ministro para tratar "caminhos e soluções" para manter o piso.