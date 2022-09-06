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Negociação

Barroso e Pacheco se reúnem para discutir recursos para piso da enfermagem

Ministro do STF e presidente do Senado buscam acordo sobre decisão que suspendeu o novo piso salarial da categoria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2022 às 19:36

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 19:36

BRASÍLIA - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e o presidente do SenadoRodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniram a portas fechadas no STF nesta terça-feira (6) para chegar a um acordo sobre a decisão que suspendeu o piso salarial dos profissionais da enfermagem, de R$ 4.750.
Durante o encontro, os dois teriam concordado com a necessidade de fontes de recursos para viabilizar o aumento dos salários e discutiram três alternativas: a correção da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), a desoneração da folha de pagamentos do setor (redução dos encargos cobrados sobre os salários dos funcionários) e a compensação da dívida dos Estados com a União
Barroso e Pacheco
Barroso e Pacheco discutiram três alternativas para o pagamento de novo piso da enfermagem Crédito: Pedro Gontijo / Senado
As propostas discutidas na reunião não devem ser bem recebidas pelo governo, pois têm impacto para os cofres federais. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, teme que o custo extra do piso seja empurrado para a União.
Barroso liberou o processo na noite de segunda-feira (5) para ir a julgamento no plenário virtual do Supremo na próxima sexta-feira (9). A votação terá duração de cinco dias, com término na próxima quarta-feira (14).
O ministro do STF foi duramente criticado por parlamentares governistas e oposicionistas pela suspensão do piso, no último sábado (3). Ele teria concordado no encontro com Pacheco quanto à importância da medida, mas voltou a apontar os riscos descritos na decisão.

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Ao atender a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), Barroso argumentou que o aumento de custo da folha de pagamento promovido pela nova lei geraria risco de demissão em massa nos hospitais.
Logo após a decisão, Pacheco disse que iria se encontrar com o ministro para tratar "caminhos e soluções" para manter o piso.
O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), também se manifestou. "Telefonei para o ministro Barroso e me coloquei à disposição para solucionar a suspensão do piso salarial dos enfermeiros. Pedi que ele recebesse parlamentares que estiveram à frente da tramitação do projeto. Juntos buscaremos todos os caminhos possíveis para revertermos a situação", escreveu Lira no Twitter nesta segunda-feira (5).
A lei que estabeleceu o pagamento de valor mínimo para os trabalhadores da enfermagem foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no início de agosto. O aumento deveria ter começado a ser pago na última segunda-feira.

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