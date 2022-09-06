Pesquisa Ipec: Lula tem 44% e Bolsonaro registra 31% para presidente

Uma nova pesquisa para a eleição presidencial foi divulgada na noite desta segunda-feira (5) pelo Ipec. O levantamento, realizado a pedido da TV Globo, mostra que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da corrida eleitoral, com 44% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior, de 29 de agosto.
O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta à reeleição, oscilou um ponto negativamente em relação à última pesquisa (quando registrou 32%) e aparece com 31%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 8%; e Simone Tebet tem 4%.
Felipe d'Avila segue com 1%, como na semana passada. Soraya Thronicke (União Brasil) também aparece com 1%.
Confira os números da pesquisa estimulada:
- Lula (PT): 44%
- Bolsonaro (PL): 31%
- Ciro Gomes (PDT): 8%
- Simone Tebet (MDB): 4%
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1%
- Felipe d'Avila (Novo): 1%
- Brancos e nulos: 6%
- Não sabem ou preferem não responder: 5%
Os candidatos Sofia Manzano (PCB), Vera Lucia (PSTU), Leonardo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) não atingiram 1% na pesquisa.
O Ipec também pesquisou a intenção de votos no segundo turno. Lula vence por 52% a 36% no cenário pesquisado.
Na pesquisa anterior, de 29 de agosto, Lula tinha 50% na simulação de segundo turno e Bolsonaro 37%.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00922/2022.