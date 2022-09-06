Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pesquisa Ipec: Lula tem 44% e Bolsonaro registra 31% para presidente
Corrida presidencial

Pesquisa Ipec: Lula tem 44% e Bolsonaro registra 31% para presidente

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (5) mostra que o candidato do PT se manteve estável, enquanto o atual presidente oscilou um ponto negativamente; veja os números
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 21:22

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 21:22

Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial no Espírito Santo
Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial Crédito: Ricardo Stuckert e Isac Nóbrega/PR | Arte A Gazeta
Uma nova pesquisa para a eleição presidencial foi divulgada na noite desta segunda-feira (5) pelo Ipec. O levantamento, realizado a pedido da TV Globo, mostra que o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da corrida eleitoral, com 44% das intenções de voto, mesmo patamar da pesquisa anterior, de 29 de agosto.
O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta à reeleição, oscilou um ponto negativamente em relação à última pesquisa (quando registrou 32%) e aparece com 31%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 8%; e Simone Tebet tem 4%.
Felipe d'Avila segue com 1%, como na semana passada. Soraya Thronicke (União Brasil) também aparece com 1%. 
Confira os números da pesquisa estimulada:
  • Lula (PT): 44% 
  • Bolsonaro (PL): 31% 
  • Ciro Gomes (PDT): 8% 
  • Simone Tebet (MDB): 4% 
  • Soraya Thronicke (União Brasil): 1% 
  • Felipe d'Avila (Novo): 1% 
  • Brancos e nulos: 6% 
  • Não sabem ou preferem não responder: 5%
Os candidatos Sofia Manzano (PCB), Vera Lucia (PSTU), Leonardo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) não atingiram 1% na pesquisa.

Veja Também

Pesquisa Ipec: Casagrande lidera para governo do ES com 56%; Manato tem 19%

Pesquisa Ipec: Magno e Rose estão empatados na disputa para o Senado no ES

O Ipec também pesquisou a intenção de votos no segundo turno. Lula vence por 52% a 36% no cenário pesquisado.
Na pesquisa anterior, de 29 de agosto, Lula tinha 50% na simulação de segundo turno e Bolsonaro 37%.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00922/2022.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES NO ES

Pesquisa Ipec aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no ES

Ipec: gestão Bolsonaro é boa ou ótima para 39% e ruim ou péssima para 38% no ES

Ipec: saúde e segurança são as áreas que mais preocupam eleitores do ES

Pesquisa Ipec: Casagrande tem 61% e Manato 26% no 2º turno para governo do ES

Casagrande consolida favoritismo no ES a um mês da eleição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Ciro Gomes Simone Tebet Soraya Thronicke Eleições 2022 Núcleo ag Felipe D'Avila
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados