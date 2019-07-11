Home
Barragem se rompe após chuvas na Bahia e moradores deixam casas

A cidade de Pedro Alexandre segue ilhada. Não há relatos de mortos nem feridos

Agência Estado

Publicado em 11 de julho de 2019 às 18:54

 - Atualizado há 6 anos

Barragem se rompe na Bahia Crédito: Reprodução | Youtube

Uma barragem de água se rompeu na manhã desta quinta-feira (10), no povoado de Pedro Alexandre (BA), localizado a 437 quilômetros de Salvador. Não há relatos de mortes e feridos.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, o excesso de chuva na região do Rio do Peixe pode ter contribuído para o rompimento da barragem, que pertence, segundo o órgão, ao governo do Estado da Bahia. A barragem se rompeu às 11h no Distrito de Quati.

Segundo Carla Leão, coordenadora da Defesa Civil de Pedro Alexandre, em 24 horas choveu cerca de 100 milímetros na região. "Desde as 7h20 nós já estávamos avisando a população da região. Fomos avisando via internet e ligando para que os moradores deixasse suas residências", disse Carla.

> Vale é condenada pelo rompimento de barragem em Brumadinho

De acordo com a Defesa Civil local, três casas ficaram inundadas e a cidade segue ilhada pela quantidade de água e lama na região.

A Superintendência de Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que a grande quantidade de lama nas estradas dificulta o acesso e o atendimento à população. Temendo que o lamaçal alcance a cidade, o prefeito do município vizinho Coronel João Sá, Carlinhos Sobral, usou as redes sociais para alertar a população a procurar ajuda. Na postagem, o gestor cita as escolas municipais disponíveis para acolher a comunidade.

