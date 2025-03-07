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Denúncia

Barata no picolé viraliza e provoca fechamento de fábrica no RJ

Houve uma onda de reações e questionamentos à qualidade dos alimentos vendidos nas praias

Publicado em 07 de Março de 2025 às 11:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mar 2025 às 11:45
Uma fábrica de sorvetes foi fechada pelos órgãos de defesa do consumidor do Rio de Janeiro depois que um homem contou ter encontrado uma barata inteira no meio de um picolé. As imagens do inseto encravado na guloseima viralizaram em redes sociais. O banhista que fez as imagens, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, disse que uma mulher comprou o sorvete e consumiu uma parte dele, até notar a barata inteira. "Coisas que só acontecem no Recreio, olha isso. O picolé que a menina acabou de comprar aqui. Olha o que tem dentro do picolé. Olha isso, cara. Uma barata inteira, grande. Atenção aí, meu povo", disse.
Barata no picolé viraliza e provoca fechamento de fábrica no RJ
Barata no picolé viraliza e provoca fechamento de fábrica no RJ Crédito: Redes sociais
A postagem se espalhou pelas redes sociais e só no X (antigo Twitter) acumulava mais de 10 milhões de visualizações. Houve uma onda de reações e questionamentos à qualidade dos alimentos vendidos nas praias do Rio. Alguns internautas questionaram a autenticidade das imagens, alegando que a barata "está muito inteira, parece viva". Na quinta-feira (6), equipes da Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon interditaram a sorveteria, localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.
De acordo com a Sedcon, a fiscalização encontrou diversas irregularidades sanitárias e estruturais, incluindo mofo nas paredes e no teto, rachaduras, ralos inadequados, além da falta de telas de proteção contra pragas. A fábrica não possui licença sanitária e alvará do Corpo de Bombeiros. Segundo a pasta, a unidade só voltará a operar após sanar todas as irregularidades apontadas na inspeção.
A fábrica Sorvetes Doce Verão funciona desde 2016 e distribui produtos em toda a região. A reportagem entrou em contato com a empresa por telefone e redes sociais e aguarda retorno.

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