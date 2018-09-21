Bandidos usam duas retroescavadeiras para roubar caixas eletrônicos

Retroescavadeira usada para roubar caixa eletrônico do supermercado Crédito: Fabiano Rocha/Arquivo

Bandidos usaram duas retroescavadeiras para tentar roubar caixas eletrônicos dentro de um supermercado no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante a madrugada desta sexta-feira (21).

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram chamados e conseguiram impedir o roubo. Houve intensa troca de tiros. Um PM ficou ferido por estilhaços e foi levado para o Hospital estadual Alberto Torres.

Além das duas retroescavadeiras, os bandidos usaram caminhões para bloquear a via. O supermercado teve os portões e interior do estacionamento destruídos. Os criminosos conseguiram fugir. Os policiais fazem buscas na região.

Portão do supermercado foi destruído Crédito: Redes Sociais

Também nesta madrugada, bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil Rua Rua Gessyr Gonçalves Fontes, conhecida como "Rua dos Bancos", no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por volta das 4h30.