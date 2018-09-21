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Rio de Janeiro

Bandidos usam duas retroescavadeiras para roubar caixas eletrônicos

Um policial ficou ferido durante troca de tiros para impedir o roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 13:15

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 13:15

Retroescavadeira usada para roubar caixa eletrônico do supermercado Crédito: Fabiano Rocha/Arquivo
Bandidos usaram duas retroescavadeiras para tentar roubar caixas eletrônicos dentro de um supermercado no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante a madrugada desta sexta-feira (21).
Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) foram chamados e conseguiram impedir o roubo. Houve intensa troca de tiros. Um PM ficou ferido por estilhaços e foi levado para o Hospital estadual Alberto Torres.
Além das duas retroescavadeiras, os bandidos usaram caminhões para bloquear a via. O supermercado teve os portões e interior do estacionamento destruídos. Os criminosos conseguiram fugir. Os policiais fazem buscas na região.
Portão do supermercado foi destruído Crédito: Redes Sociais
Também nesta madrugada, bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil Rua Rua Gessyr Gonçalves Fontes, conhecida como "Rua dos Bancos", no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por volta das 4h30.
 

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