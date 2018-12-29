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Energia

Bandeira tarifária em janeiro será verde, sem cobrança extra

A estação chuvosa está propiciando elevação da produção de energia pelas usinas hidrelétricas

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 20:00
Contas de luz Crédito: Fernando Madeira
A bandeira tarifária para janeiro de 2019 será verde, sem custo adicional para os consumidores.
Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a estação chuvosa está propiciando elevação da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e do nível dos reservatórios. As informações são da Agência Brasil.
Em dezembro, a bandeira tarifária também foi verde.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica.
A adoção de cada bandeira, nas cores verde (sem cobrança extra), amarela e vermelha (patamar 1 e 2), está relacionada aos custos da geração de energia elétrica.
A Aneel alerta que, mesmo com a bandeira verde, é importante manter as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia elétrica.

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