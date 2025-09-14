Homenagem

Banda de Hermeto revela a morte de músico ao final de show em festival em BH

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:02

Hermeto Pascoal estava com apresentação marcada para este sábado (13) no AcessaBH, festival de cultura inclusiva em Belo Horizonte. A produção do artista cancelou a participação no meio da semana, informando que ele havia sido internado.

O grupo Nave Mãe, que acompanhava o compositor, arranjador e multi-instrumentista, fez o espetáculo de forma muito emocionada no Centro Cultural Unimed, acompanhado do músico Nivaldo Ornelas.

Durante 22 minutos, das 20h às 20h22, o show foi transmitido por chamada de vídeo para um quarto onde Hermeto estava ao lado de familiares, no Rio de Janeiro.

"Eu não queria dar essa notícia para vocês antes do show porque o Hermeto sempre foi energia e alegria. Então, hoje, nós viemos aqui fazer esse som para ele. Hermeto fez a passagem hoje. Queria convidá-los a fazer uma última homenagem a ele", disse no final da apresentação o percusionista Fábio Pascoal com voz embargada, pedindo ao público que se levantasse enquanto ele declamava um poema do instrumentista, no final.

O baixista Itiberê Zwarg pediu o microfone e, também muito emocionado, disse que Hermeto "é alegria, é música, é amor. Ele não está neste mundo nem no outro, ele está em todos. Ele está sempre com a gente e sempre com todos vocês".

Em seguida, com o público em pé, o grupo declamou: "Esse canto vem de longe/ a distância não sei dizer/ salve salve a toda gente/ que vive e deixa viver/ aqui vai o nosso abraço/ com o som e o saber/ tirando das nossas mentes/ as palavras para dizer/ a música segura o mundo/enquanto a gente viver/ é a maior fonte sem fim/ de alegria e prazer/ cante, cante, minha gente/ até o dia amanhecer."

