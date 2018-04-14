Banco alerta para golpe contra aposentados

Dinheiro Crédito: Reprodução | Pixabay

O Banco BMG alertou que existem criminosos se identificando como representantes da instituição para oferecer empréstimos para aposentados, pensionistas e outros clientes. Ao entrarem em contato com as vítimas, os supostos funcionários oferecem crédito, porém, exigem o pagamento antecipado de valores, com a justificativa de que seriam a "fiança", o "seguro-fiança" ou outras tarifas falsas. Os consumidores enganados depositam os valores solicitados na esperança de conseguirem um empréstimo.

De acordo com a mensagem divulgada pelo banco, o BMG e suas subsidiárias não exigem qualquer tipo de adiantamento ou depósito prévio, seja para seguro ou fiança para a concessão de crédito. Ainda segundo a instituição financeira, os fatos envolvendo o nome do banco já foram notificados às autoridades policiais e estão sob investigação.

Em caso de dúvidas ou denúncias sobre as práticas, a orientação é ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, por meio do 0800-9799-099.

GOLPES CRESCERAM 30% NO ANO PASSADO

Os golpes que utilizam falsos funcionários do Banco BMG não são os únicos criados para extorquir dinheiros de aposentados e pensionistas. Somente em 2017, houve um aumento de 30% nas denúncias sobre crimes em que bandidos se passam por representantes da Previdência Social para conseguirem transferências de valores de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Secretaria de Previdência Social, ao longo de todo o ano de 2016 foram 947 denúncias de golpes, e esse número chegou a 1.222 em 2017, aumento de 30%.

FIQUE ATENTO

A Previdência Social não solicita dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou telefone.

Todos os serviços da Previdência Social são gratuitos.

Não utilize intermediários para entrar em contato com a Previdência Social.

Em hipótese alguma, deposite qualquer quantia para ter direito a algum benefício previdenciário.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central 135 e agende uma visita a uma Agência da Previdência Social (APS).

Não forneça os seus dados pessoais para terceiros, já que estes dados podem ser utilizados para fins ilícitos.