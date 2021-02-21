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Pandemia

Bahia amplia toque de recolher após aumento de ocupação em leitos de UTI

Governador Rui Costa fez anúncio pelo Twitter após estado atingir 80% dos leitos ocupados

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2021 às 20:44
Rui Costa, governador da Bahia
O governador da Bahia Rui Costa (PT) Crédito: Divulgação
O governador da Bahia Rui Costa (PT) anunciou neste domingo (21) a ampliação do toque de recolher no estado por causa do aumento no percentual de ocupação dos leitos de UTI locais.
Em rede social, Costa disse que 80% dos leitos estão sendo utilizados no momento em meio à pandemia de Covid-19 na Bahia.
"E a consequência será a ampliação do horário do toque de recolher", escreveu.
Assim, a partir desta segunda (22), a restrição será das 20h às 5h, com exceção da região oeste do estado.
Nesse intervalo de tempo, será permitido apenas o deslocamento a serviços de saúde e farmácias ou em situações de emergência comprovadas.
O governo ainda divulgou nota dizendo que 381 cidades baianas são atingidas pelo novo decreto, que vai até o próximo dia 28 de fevereiro.
De acordo com o governo, não são atingidos pela restrição os serviços de limpeza pública, manutenção urbana, delivery de medicamentos e atividades de transporte privado de passageiros.
O atendimento presencial em bares e restaurantes será reduzido até as 18h, com o transporte metropolitano indo até as 20h30 e o delivery dos alimentos até as 23h.
"Medidas visam conter o avanço do coronavírus. Estamos vivendo um momento extremamente grave e conto com a compreensão de todos", escreveu Rui Costa.
Na última sexta-feira (19), o Ministério Público da Bahia recomendou abertura progressiva de leitos no estado diante do aumento acelerado de casos.
Nas recomendações, o órgão lembra que foram mais de 3.800 casos entre os dias 15 e 16 de fevereiro na Bahia.

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