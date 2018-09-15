Avó e duas netas, de 6 e 7 anos, são mortas a facadas no Rio de Janeiro

Meninas foram mortas junto com a avó na Cidade de Deus Crédito: Reprodução/Facebook

Uma idosa e duas crianças foram mortas a facadas, neste sábado, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. As vítimas são Maria Luzia da Silva, de 69 anos, avó das meninas Ana Clara da Silva Castro, de 7 anos, e Ana Carolina da Silva Castro, de 6 anos.

Segundo pessoas que conheciam a família, as duas crianças eram filhas de pais separados e moravam com a mãe. Ontem, no entanto, passaram a noite na casa da avó.

A Polícia Militar foi acionada por moradores por volta das 12h40. A Delegacia de Homicídio da Capital investiga o caso. Ainda não há informações sobre o responsável pelo triplo homicídio ou a motivação para tal ação.

Meninas foram mortas junto com a avó na Cidade de Deus Crédito: Reprodução/Facebook

Amigos e parentes lamentam o ocorrido nas redes sociais.

"Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Pior notícia pra um sábado. Força, minha amiga, Hilda da Silva. Que Deus conforte seu coração e o céu se abra pra receber suas princesas!!!", escreveu uma pessoa no Facebook.