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Violência

Avó e duas netas, de 6 e 7 anos, são mortas a facadas no Rio de Janeiro

Ainda não há informações sobre o responsável pelo triplo homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 20:37

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 20:37

Meninas foram mortas junto com a avó na Cidade de Deus Crédito: Reprodução/Facebook
Uma idosa e duas crianças foram mortas a facadas, neste sábado, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. As vítimas são Maria Luzia da Silva, de 69 anos, avó das meninas Ana Clara da Silva Castro, de 7 anos, e Ana Carolina da Silva Castro, de 6 anos.
Segundo pessoas que conheciam a família, as duas crianças eram filhas de pais separados e moravam com a mãe. Ontem, no entanto, passaram a noite na casa da avó.
A Polícia Militar foi acionada por moradores por volta das 12h40. A Delegacia de Homicídio da Capital investiga o caso. Ainda não há informações sobre o responsável pelo triplo homicídio ou a motivação para tal ação.
Meninas foram mortas junto com a avó na Cidade de Deus Crédito: Reprodução/Facebook
Amigos e parentes lamentam o ocorrido nas redes sociais.
"Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Pior notícia pra um sábado. Força, minha amiga, Hilda da Silva. Que Deus conforte seu coração e o céu se abra pra receber suas princesas!!!", escreveu uma pessoa no Facebook.
"Queria entender o porquê disso. Por quê? Até aonde vão a maldade, a crueldade e a falta de amor???? Foram três vidas ceifadas cruelmente, por um ser sem escrúpulo!!!! Não é só a Cdd (Cidade de Deus) que chora, César Maia (em Vargem Pequena) também chora por essa cruel perda!! Tia Luzia, Aninha e Clarinha, que Deus receba vocês de braços abertos. Estou em choque, sem ainda acreditar que vocês partiram dessa forma tão covarde!!! Hilda e Arianne, que Papai do céu conforte o coração de vcs!!", lamentou outra usuária da rede social.

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