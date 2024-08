Tragédia

Avião que caiu em Vinhedo (SP) era de 2010 e estava em condições regulares, diz Anac

O avião com 61 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo. Todas as pessoas morreram

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou nesta sexta-feira (9) que as informações colhidas até o momento dão conta de que as situações tanto do avião que caiu em Vinhedo da companhia Voepass quanto dos tripulantes estavam regulares.

"A aeronave estava regular, em todas as condições de aeronavegabilidade. Temos a rastreabilidade desde que a aeronave foi construída e isso será levantado e a informação será prestada à investigação feita pelo Cenipa", disse o diretor da Anac Luiz Ricardo afirmou.

O avião era um ATR-72, fabricado em 2010 e tinha certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos. O voo contava com quatro tripulantes a bordo no momento do acidente e todos estavam devidamente licenciados e com as habilitações válidas.

A aeronave da Voepass, antiga Passaredo, é do modelo ATR 72-500, com matrícula PS-VPB. Ela saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

Moradores que residem no entorno relataram à Folha cenas de terror. Segundo dizem, a aeronave emitiu um barulho "terrível durante a queda". Um jovem que ajudou a resgatar dois idosos que vivem na casa onde a aeronave caiu disse que a cena foi assustadora.

