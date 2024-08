Tragédia em SP

Avião deixou de responder chamadas às 13h21 e não declarou emergências, diz FAB

O órgão informou que o vôo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20 e, às 13h22, um minuto após deixar de responder, a perda de contato com o radar ocorreu

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O avião da companhia VoePass, que caiu no início na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas.

As informações são da Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

O Decea informou, ainda, que o Salvaero foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio, em Vinhedo. O Salvaero são os Centros de Coordenação de Salvamento Aeronáuticos, em a responsabilidade de coordenar as operações de busca e salvamento.

O avião com 61 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas, mas a prefeitura disse que não há sobreviventes.

A aeronave da Voepass, antiga Passaredo, é do modelo ATR 72-500, com matrícula PS-VPB. Ela saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

Estado em que ficou o avião após o acidente . (Reprodução | Jornal Hoje | TV Globo)

Moradores que residem no entorno relataram à reportagem cenas de terror. Segundo dizem, a aeronave emitiu um barulho "terrível durante a queda". Um jovem que ajudou a resgatar dois idosos que vivem na casa onde a aeronave caiu disse que a cena foi assustadora.

A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, informou que encaminhou agentes ao local.

"Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência."

A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar o acidente. Segundo nota divulgada pela corporação, agentes já estão no local do acidente e a instituição compõe gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos (SP).

