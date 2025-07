Aeronave tinha 82 anos

Avião de pequeno porte cai em São José do Rio Preto e deixa dois mortos

Duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência no local em torno do meio-dia

Publicado em 2 de julho de 2025 às 09:12

Acidente aconteceu no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Folha

Um avião de pequeno porte caiu no começo da tarde desta terça-feira (4) no bairro Estância Santa Inês na área rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A aeronave era utilizada para instrução de voo e partiu do aeroporto da cidade. Ainda não se sabe as causas do acidente. Duas mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência no local em torno do meio-dia. As vítimas são o instrutor de voo Abner Casagrande de Oliveira, 39, e o aluno Felipe Coiado, 23.

Natural de Potirendaba (SP), Coiado completaria 24 anos em julho. Ele era técnico executor em aviação agrícola e obteve a habilitação para trabalhar como piloto privado em dezembro de 2024. Nas redes sociais, havia vídeos publicados em que ele aparecia voando em aeronaves como os Cessna 150 e 152.>

Já Oliveira havia sido aprovada no exame teórico para se tornar instrutor de voo em fevereiro. A ASP (Aeroportos Paulistas), concessionária do Aeroporto de São José do Rio Preto, confirmou que a aeronave decolou do aeroporto às 11h43, com duas pessoas para um voo local de instrução, e caiu logo após a decolagem.>

A concessionária lamentou o acidente e se solidarizou com os familiares e amigos dos ocupantes. Ao todo, seis viaturas foram enviadas ao local totalizando um efetivo de 16 bombeiros militares. "No local, foram encontradas duas vítimas em óbito, com a constatação realizada pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)", afirmou o corpo de bombeiros. A aeronave não atingiu nenhuma estrutura próxima, tampouco houve vazamento de combustível.>

Foram acionados o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e a Polícia Técnico-Científica para as devidas providências. A aeronave de prefixo PP-RDJ está registrada em nome do Aeroclube de São José do Rio Preto e foi adquirido em 1991, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). O avião foi fabricado em 1943, tem dois assentos e está registrado para uso privado para instrução.>

O CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) da aeronave, documento que comprova se ela está em condições plenas de segurança para voos, expirava exatamente nesta terça-feira. Em nota, o aeroclube lamentou as morte e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades na apuração do caso. "Ambos eram integrantes estimados de nossa comunidade aeronáutica e partiram enquanto exerciam com dedicação e paixão a atividade que amavam.">

