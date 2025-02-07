Avião de pequeno porte cai em avenida de SP e atinge veículos; há mortos

Um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7).
O avião atingiu veículos que passavam pelo local. Um ônibus está em chamas. Segundo a TV Globo, dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do avião. Também há registros de pessoas feridas.
O Corpo de Bombeiros, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar atuam no local.
"A gente atende nesse momento a ocorrência. A gente ainda está colhendo o maior número de informações. No primeiro momento nossa preocupação é controlar esse princípio de incêndio e socorrer vítimas", afirmou o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Globo.
"Teve combustível espalhado pela via. A gente utiliza espuma para controlar os líquidos combustíveis para que essa tragédia não tomasse proporções maiores. A gente ainda não tem informações de quem eram os tripulantes que ocupavam a aeronave e em solo temos informações de que não temos vítimas. Felizmente, não temos vítimas que ocupavam esse ônibus", afirmou.