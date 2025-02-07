Avião de pequeno porte cai em avenida de SP e atinge veículos; há mortos

TERRÍVEL



momento da queda o avião na av Marques de São Vicente em São Paulo



Se o farol da avião transversal estivesse aberto, teria sido uma tragédia maior pic.twitter.com/L2Bj2kZ63e — Gustavo Segré (@segregustavo) February 7, 2025

Um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7).

O avião atingiu veículos que passavam pelo local. Um ônibus está em chamas. Segundo a TV Globo, dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do avião. Também há registros de pessoas feridas.

Avião de pequeno porte King Air cai em avenida na Barra Funda, zona zeste de São Paulo; há ao menos 2 mortos Crédito: Reprodução/TV Globo

O Corpo de Bombeiros, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar atuam no local.

"A gente atende nesse momento a ocorrência. A gente ainda está colhendo o maior número de informações. No primeiro momento nossa preocupação é controlar esse princípio de incêndio e socorrer vítimas", afirmou o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Globo.

"Teve combustível espalhado pela via. A gente utiliza espuma para controlar os líquidos combustíveis para que essa tragédia não tomasse proporções maiores. A gente ainda não tem informações de quem eram os tripulantes que ocupavam a aeronave e em solo temos informações de que não temos vítimas. Felizmente, não temos vítimas que ocupavam esse ônibus", afirmou.