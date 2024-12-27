Avião da Latam faz pouso forçado em Brasília após voar em círculos e declarar emergência

Um avião da Latam fez um pouso forçado em Brasília após declarar emergência e voar por cerca de 40 minutos em círculos. O episódio aconteceu na noite desta quinta-feira (26).

Segundo informações do site Flight Radar, o Airbus A320 decolou do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, na capital federal, por volta das 21h45, e pousou por volta das 22h20. A aeronave seguiria viagem até Teresina (PI).

Airbus A320 decolou do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, na capital federal, Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Em nota enviada à Folha de S.Paulo a Latam informou que o voo LA 3852 "precisou retornar ao aeroporto de origem devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave. O pouso ocorreu sem intercorrências às 22h20 e todos os passageiros foram desembarcados em absoluta segurança."

A empresa não detalhou se algum dano na aeronave exigiu a manutenção de última hora, mas destacou que está oferecendo toda assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003, programado para às 21h05 desta sexta-feira (27).

"A Latam lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", conclui a nota.

Segundo o site AEROIN, funcionários do aeroporto relataram perda de comunicação entre a aeronave e a torre de controle. Conforme o site, um Boeing 737 cargueiro que voava próximo tentou fazer uma "ponte" de comunicação entre a aeronave da Latam e a torre de controle, porém sem sucesso.

Um vídeo publicado no 'X' mostra o momento que a aeronave retorna ao aeroporto e é cercada por agentes do Corpo de Bombeiros.