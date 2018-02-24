Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Avião da FAB vai transportar venezuelanos para São Paulo e Amazonas
Refugiados

Avião da FAB vai transportar venezuelanos para São Paulo e Amazonas

Governadora de Roraima se reuniu nesta sexta-feira (23) com o presidente Michel Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 21:48

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 21:48

Parte dos refugiados venezuelanos serão transferidos para São Paulo e Amazonas Crédito: Reprodução/TV Globo
Um avião da Força Aérea Brasileira vai ser usado para transportar, para São Paulo e Amazonas, refugiados venezuelanos que atualmente vivem em abrigos e espaços públicos de Roraima. Os imigrantes que comprovarem ter capacitação profissional, como médicos, engenheiros e professores, vão ter prioridade nessa primeira leva de "interiorização". Trezentos refugiados estão sendo cadastrados para, já na próxima terça-feira (27), embarcarem para São Paulo.
A informação foi divulgada pela governadora de Roraima, Suely Campos, logo após um encontro dela com o presidente Michel Temer, na manhã desta sexta-feira (23). A governadora passou os últimos três dias em Brasília, em busca de apoio financeiro para arcar com o custos do fluxo migratório.
"Nosso estado está com dificuldade fiscal, por conta do impacto imigratório, mas também do aumento da dívida pública e do custo do duodécimo dos poderes. Isso vem sufocando o estado, por isso é preciso que a União ofereça socorro para Roraima sair dessa situação", explicou ela.
A governadora diz que aumentou em 100 por cento, em 2018, a demanda por matrículas nos colégios públicos do estado. Na saúde, a imigração em massa refletiu no aumento de 2.000% dos atendimentos, segundo Suely.
"Nossa população cresce e nós temos que aumentar a prestação de serviço. Eu fiz uma visita ao Hospital Geral e, naquele momento, estavam internados 40 venezuelanos", acrescentou.
Em entrevista ao GLOBO, a governadora disse que também pediu apoio ao governo para melhorar a patrulha na fronteira. Reconheceu que investigações policias recentes identificaram a atuação do crime organizado (especialmente o PCC) no recrutamento de venezuelanos na fronteira com o Brasil.
"Quando o ministro da Defesa esteve em Roraima, nós informamos a ele o que nossas polícias detectaram em relação ao crime organizado. Sobre a conexão do crime organizado de Roraima com o da Venezuela e o aliciamento de venezuelanos lá na fronteira, na cidade de Pacaraima. Os mais vulneráveis são recrutados pelo crime organizado, sendo que o PCC recruta em maior quantidade", destacou Suely.
A governadora afirma que, desde o início de 2017, tem pedido ajuda ao governo federal para resolver o problema imigratório. Questionada sobre se o governo Federal demorou a agir, Suely diz que sim, mas minimiza.
"Certamente houve uma demora. Mas o importante é que eles chegaram, e que a equipe de governo e o próprio presidente assumiram essa questão, que é tão complexa e que o estado não poderia resolver só. Nem estado, nem o município, nem ninguém. Essas fronteiras têm um problema muito forte do tráfico de drogas, e isso é também uma questão de segurança nacional. O governo federal tem que assumir", disse a governadora.
Governo de Roraima teme ainda que aconteça um colapso no sistema de energia do estado, que é 70% abastecido por hidrelétricas da Venezuela. Segundo ela, as linhas elétricas que vem do país de Maduro estão completamente sucateadas. Isso soma-se ao fato de Roraima ser o único estado do país que não está integrado no sistema nacional de energia.
Suely cobra ainda a instalação de um barreira sanitária na fronteira, assim como aumento do efetivo do Exército para fiscalizar as cabriteiras (passagens clandestinas de imigrantes abertas na fronteira seca).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Comandante-geral da PM fala sobre militar que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados