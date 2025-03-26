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Ia para o Caribe

Avião da Air France volta a Paris após passageiro perder o celular

O vôo AF750 tinha como destino a colônia francesa de Guadeloupe, no Caribe. A viagem duraria oito horas no total

Publicado em 26 de Março de 2025 às 07:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2025 às 07:25
Um vôo da Air France com 375 passageiros e 12 tripulantes deu meia volta no ar e voltou para o aeroporto de Orly, em Paris, de onde havia decolado duas horas antes. O motivo foi o sumiço de um celular.
O vôo AF750 tinha como destino a colônia francesa de Guadeloupe, no Caribe. A viagem duraria oito horas no total. O avião já havia alcançado a altitude de cruzeiro quando um passageiro reportou ter perdido de seu telefone.
A tripulação e todos os passageiros se engajaram em procurar o celular, mas não tiveram sucesso.
Preocupada com o risco de superaquecimento e explosão das baterias de íon de lítio, presentes em praticamente todo smartphone, a tripulação decidiu que o melhor seria voltar. Caso o celular entrasse em contato com alguma superfície quente no avião, havia risco de incêndio.
O Boeing 777-300ER pousou em segurança em Orly e os passageiros foram evacuados. Com o avião vazio, a equipe de bordo encontrou o celular perdido e reembarcou os viajantes. Eles chegaram em segurança à ilha caribenha cerca de quatro horas após a previsão original.
No mês passado, uma brasileira sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após seu celular explodir no bolso. A explosão foi capturada por câmeras de segurança de um supermercado.

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