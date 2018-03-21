Auxílio moradia é retirado da pauta do STF

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF

O ministro do Supremo Luiz Fux retirou o auxílio moradia da pauta do STF que estava marcado para quita-feira (22). Ministros indicavam que a sessão poderiam acabar com o benefício.

Fux tomou a decisão a partir de posição da AGU que informou ao Supremo, nesta quarta, que não se opõe a criação de uma mesa de diálogo de conciliação para discutir o auxílio moradia.