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Justiça Federal

Auxílio moradia é retirado da pauta do STF

Discussão estava marcada para quinta-feira (22)

Publicado em 21 de Março de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 18:21
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF
O ministro do Supremo Luiz Fux retirou o auxílio moradia da pauta do STF que estava marcado para quita-feira (22). Ministros indicavam que a sessão poderiam acabar com o benefício.
Fux tomou a decisão a partir de posição da AGU que informou ao Supremo, nesta quarta, que não se opõe a criação de uma mesa de diálogo de conciliação para discutir o auxílio moradia.
> Economia com fim de auxílio-moradia a juízes seria de R$ 1,6 bilhão
O despacho foi assinado nesta quarta-feira (21) pela ministra Grace Mendonça e encaminhado ao ministro Luiz Fux, relator da ação que trata do tema.

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