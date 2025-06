Grave

Autoridades chilenas dizem ter resgatado brasileiros presos em estrada após nevasca

As condições extremas, com temperaturas próximas a -7°C e até 60 cm de neve acumulada em alguns setores, dificultaram a movimentação das unidades de resgate

Publicado em 27 de junho de 2025 às 09:33

Autoridades chilenas fazem operação de resgate de cerca de 30 pessoas presas, entre elas turistas brasileiros, após uma nevasca Crédito: Carabineros Región Antofagasta no X/Carabineros Región Antofagast

Autoridades chilenas divulgaram que conseguiram resgatar nesta quinta-feira (26), após mais de 12 horas de trabalho, um grupo de cerca de 30 pessoas, entre elas 19 turistas brasileiros, que estavam presas em uma estrada em San Pedro de Atacama após uma nevasca. A operação, em uma altitude de mais de 4.500 metros, envolveu bombeiros, o Exército e o Comitê Comunal de Gestão de Riscos de Desastres da cidade, entre outros agentes públicos.

De acordo com uma nota divulgada pela cidade de San Pedro de Atacama, os resgatados estavam em oito caminhões, três veículos particulares e uma van, com os 19 turistas brasileiros, que não tiveram suas identidades divulgadas. "Depois de um trabalho coordenado que começou às 22h de ontem [quarta, 25], finalmente foi possível chegar ao setor onde estavam os veículos com as pessoas presas", disse, em nota, o prefeito da cidade no nordeste do Chile, Justo Zuleta Santander.>

"Finalmente, foi possível viajar até o quilômetro 87 e, dessa forma, remover as pessoas que estavam nos veículos e transferi-las, em princípio, para o complexo Hito Cajón [posto na fronteira entre Chile e Bolívia] e depois continuar a transferência para San Pedro de Atacama", disse ele. As condições extremas, com temperaturas próximas a -7°C e até 60 cm de neve acumulada em alguns setores, dificultaram a movimentação das unidades de resgate.>

À imprensa chilena o comandante do Exército Ariel Campos informou que os resgatados passaram a noite em seus veículos e serão submetidos a um check-up médico. A região deve receber um grande número de turistas com o início do inverno. As baixas temperaturas levaram as autoridades a reiterar um apelo para evitar deslocamentos aos setores montanhosos enquanto persistirem as condições meteorológicas adversas, e respeitar os alertas oficiais.>

"Eventos como esse confirmam os riscos reais de exposição em áreas de alta montanha durante essas condições", disse o prefeito.>

