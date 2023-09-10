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Hit sertanejo

Autores de 'Evidências' podem lucrar R$ 2.000 com Bruno Mars no The Town

Banda do astro tocou o clássico gravado por Chitãozinho e Xororó no festival, e público cantou junto por mais de um minuto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2023 às 16:43

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 16:43

Bruno Mars surpreendeu o público do The Town com 'Evidências', clássico sertanejo gravado por Chitãozinho & Xororó
Bruno Mars surpreendeu o público do The Town com 'Evidências', clássico sertanejo gravado por Chitãozinho & Xororó Crédito: The Town/ Divulgação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo, o cantor Bruno Mars faz seu segundo show no The Town. A primeira apresentação do astro, no domingo passado, teve sucessos de toda a sua carreira e marcou o público quando, no Autódromo de Interlagos, a banda do músico tocou o clássico sertanejo "Evidências".
A música composta pela dupla José Augusto e Paulo Sérgio Valle é um dos sucessos gravados por Chitãozinho e Xororó, lançada no álbum "Cowboy do Asfalto", de 1990.
No show de Bruno Mars, o público rapidamente reconheceu a melodia e cantou junto por pouco mais de um minuto. A execução do hit deve render a seus compositores cerca de R$ 2.000, segundo uma estimativa divulgada pelo jornal O Globo.
Quem regula esses valores é o Ecad, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que garante que artistas sejam remunerados pelo uso de suas músicas por terceiros.
O cálculo para definir o valor a ser pago pelos direitos autorais considera, entre outros fatores, "o local em que a música é tocada, sua importância para o negócio, o ramo de atividade, tipo de utilização musical e região socioeconômica do estabelecimento", descreve o site do escritório. A tabela de preços é definida pelas associações de música que administram o Ecad.
No caso de "Evidências" no The Town, algumas variáveis que entram na conta da execução pública da música são o show, a veiculação na TV aberta, pela Globo, no streaming, pelo Globoplay, e TV a cabo, no Multishow.
O Ecad explicou ao Globo, em nota, que no caso de festivais o organizador do evento é o responsável por pagar o licenciamento musical, que consiste no pagamento de direitos autorais de execução pública.

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