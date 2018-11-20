Atriz agredida por ex-diplomata diz que marido já fez mais vítimas

Cristiane e o ex-diplomata durante o casamento Crédito: Reprodução

Ao menos três mulheres que mantiveram relacionamentos com o ex-diplomata Sergio Schiller Thompson-Flores, foragido após ter tido a prisão preventiva decretada pela Justiça por tentativa de feminicídio contra a mulher, a atriz Cristiane Machado, procuraram a vítima para contar que também sofreram maus- tratos.

Elas entraram em contato por telefone depois de assistirem à reportagem do Fantástico, da TV Globo, que exibiu, no domingo, imagens de agressões sofridas pela atriz, que instalou câmeras dentro do quarto do casal para flagrar as violências cometidas pelo marido.

Nas cenas, é possível ver Thompson-Flores tentando enforcá-la com um fio de telefone. Segundo Cristiane, uma das vítimas chegou a registrar queixa numa delegacia, mas acabou voltando atrás a pedido do ex-diplomata. Hoje, com a Lei Maria da Penha, não é mais possível que mulheres retirem queixa por agressões de seus companheiros.

A Delegacia de Capturas procura pelo ex-diplomata e já tem em mãos seis endereços, inclusive o de uma fazenda em São Paulo, onde ele poderia estar escondido. Raphael Mattos, advogado de Thompson-Flores, alega que seu cliente é inocente.

Defende que as imagens captadas pela atriz foram editadas e diz que o ex-diplomata está aguardando decisão sobre um pedido de habeas corpus. Caso o recurso seja negado, diz, ele deverá se entregar à polícia.