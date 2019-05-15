Home
>
Brasil
>
Ato no Campus da Saúde da UFMG fala de pesquisas ameaçadas

Ato no Campus da Saúde da UFMG fala de pesquisas ameaçadas

As manifestações desta quarta-feira (15) em todo o país ocorrem após o anúncio de cortes e bloqueios pelo ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro