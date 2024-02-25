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Acidente

Atacante do Bordeaux está em coma após choque de cabeça durante jogo

Hondurenho Alberth Elis, de 28 anos, teve traumatismo craniano e passou por cirurgia após contato violento com jogador adversário, em partida contra o Guingamp

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 20:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2024 às 20:00
O futebol francês está em choque após o atacante hondurenho Alberth Elis, do Bordeaux, sofrer um grave acidente em campo no sábado (24). Na vitória por 1 a 0 sobre o Guingamp, pela segunda divisão do campeonato nacional, ele protagonizou um contato violento de cabeça com o adversário Donatien Gomes, resultando em um traumatismo craniano que o deixou inconsciente.
O jogador de 28 anos foi imediatamente levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia bem-sucedida. No entanto, devido à gravidade do impacto, Elis permanece em coma induzido. Seus pais, que estavam presentes no estádio Matmut Atlantique, acompanham de perto o tratamento do filho.
Jogador hondurenho Alberth Elis, do Bordeaux, está internado em coma induzido após um choque de cabeça no duelo contra o Guingamp, no sábado (24), pela segunda divisão francesa
Jogador hondurenho Alberth Elis, do Bordeaux, está internado em coma induzido após um choque de cabeça no duelo contra o Guingamp, no sábado (24), pela segunda divisão francesa Crédito: Girondins de Bordeaux/ Divulgação
A notícia da internação de Elis comoveu todo o mundo do futebol, incluindo o craque Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O francês postou uma mensagem de apoio nas redes sociais, acompanhada de uma foto do jogador: "Todos os meus pensamentos positivos vão para você, Alberth Elis".
O meia Gaetan Weissbeck e o técnico do Bordeaux, Albert Riera, dedicaram a vitória da equipe sobre o Guingamp a Elis, que continua lutando pela recuperação. Em comunicado oficial, o clube afirmou que está acompanhando a evolução do estado de saúde do jogador no hospital nos próximos dias.
"Neste momento, ainda é impossível prever o prognóstico vital e funcional de Alberth. O clube, portanto, espera não poder fornecer novas informações determinantes por alguns dias e não fará nenhum novo comentário sobre o estado de saúde de Alberth", diz a nota.
Elis chegou ao Bordeaux por empréstimo, em 2021, e já atuou pela seleção hondurenha em 64 jogos, marcando 13 gols. Sua trajetória no futebol europeu inclui passagens pelo Boavista, em Portugal, e pelo francês Stade de Brestois antes de retornar diretamente ao Bordeaux em junho de 2023.

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