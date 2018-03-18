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Marielle Franco

Assessora de Marielle deixa o estado do Rio para manter segurança

Sobrevivente ao ataque, que matou a amiga e o motorista Anderson Gomes, segue sob cuidados psicológicos e atenção médica

Publicado em 18 de Março de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 15:15
Vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução/Facebook
A assessora da vereadora Marielle Franco (PSOL) deixou o Estado do Rio no fim desta semana para preservar sua segurança física. Sobrevivente ao ataque que matou a amiga e o motorista Anderson Gomes, ela segue sob cuidados psicológicos e atenção médica. Está muito abalada, precisando de um cuidado especial, relatam pessoas próximas.
Na última quinta-feira, a mulher prestou depoimento por quase cinco horas na Delegacia de Homicídios, que investiga o caso. Ferida por estilhaços, única sobrevivente do crime, ela ressaltou aos policiais que não percebeu a perseguição dos criminosos e que a colega não recebia ameaças.
Entre aqueles que atuavam ao lado de Marielle na política, o clima é de apreensão. O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) admite que tem se sentido mais inseguro nos últimos dias. O deputado estadual providenciou um reforço em sua equipe, que conta com nove policiais.
 "Estou tomando mais cuidado", revela:" Enquanto o caso não for desvendado, será assim. Estou muito abalado emocionalmente, mas também com receio. O assassinato foi cometido por vingança, para que um recado fosse dado. Por isso, precisa ser esclarecido. Há um crime contra a democracia aí. Não queriam calar a Marielle. Queriam calar tudo o que ela representava. No momento, não tenho descrença nenhuma sobre as investigações. Ao contrário. Tenho plena confiança de que o crime será esclarecido"
 

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