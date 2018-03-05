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São Paulo

Assaltantes roubam milhões de dólares do aeroporto de Viracopos

Dinheiro estava sendo retirado de um avião cargueiro; Polícia Federal não confirmou o valor levado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 18:12

Publicado em 05 de Março de 2018 às 18:12

Imagem aérea do Aeroporto de Viracopos, em Campinas Crédito: Divulgação/ Infraero
Armados com fuzis, cinco homens invadiram uma área restrita do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de domingo e roubaram cerca de US$ 5 milhões em espécie que estava sendo retirado de um avião cargueiro. Até o início da tarde desta segunda-feira (05), nenhum suspeito havia sido detido.
O roubo aconteceu por volta das 9h40. A quadrilha usou uma caminhonete adesivada, semelhante à utilizada pela equipe do aeroporto, e efetuou o roubo sem dar tiros. A Polícia Federal não confirmou o valor roubado pela quadrilha. O valor, de US$ 5 milhões, foi citado em reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo na cidade.
O dinheiro chegou ao aeroporto em um avião de carga da empresa Lufthansa. Depois, o dinheiro seria embarcado num carro-forte para ser levado ao seu destino. Não há informações sobre quem era o dono da carga.
A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o aeroporto, informou que colabora com as investigações. A empresa Brinks, de transporte de valores, informou à EPTV que está à disposição das autoridades.

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