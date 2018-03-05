Assaltantes roubam milhões de dólares do aeroporto de Viracopos

Imagem aérea do Aeroporto de Viracopos, em Campinas Crédito: Divulgação/ Infraero

Armados com fuzis, cinco homens invadiram uma área restrita do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de domingo e roubaram cerca de US$ 5 milhões em espécie que estava sendo retirado de um avião cargueiro. Até o início da tarde desta segunda-feira (05), nenhum suspeito havia sido detido.

O roubo aconteceu por volta das 9h40. A quadrilha usou uma caminhonete adesivada, semelhante à utilizada pela equipe do aeroporto, e efetuou o roubo sem dar tiros. A Polícia Federal não confirmou o valor roubado pela quadrilha. O valor, de US$ 5 milhões, foi citado em reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo na cidade.

O dinheiro chegou ao aeroporto em um avião de carga da empresa Lufthansa. Depois, o dinheiro seria embarcado num carro-forte para ser levado ao seu destino. Não há informações sobre quem era o dono da carga.