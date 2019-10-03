Assaltantes levam dez toneladas de ração de canil no Rio Grande do Sul

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 16:11
- Atualizado há 6 anos
FolhaPress - Assaltantes invadiram o canil municipal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e furtaram dez toneladas de ração estocadas em uma sala. Antes de fugir, eles ainda abandonaram dois cachorros doentes, encontrados amarrados no local.
A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira (02). Segundo a prefeitura, a carga deveria alimentar os animais por quatro meses. A previsão, agora, é que os 300 bichos abrigados no local tenham comida só por mais 15 dias.
O total levado pelos criminosos foi avaliado em R$ 35 mil, segundo o secretário municipal de Proteção Animal, Anderson Ribeiro.
As investigações prosseguem. Enquanto isso, a prefeitura aceita doações de ração para os cachorros abrigados. A única exigência é de que contenha mais de 20% proteína bruta.
