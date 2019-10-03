Home
>
Brasil
>
Assaltantes levam dez toneladas de ração de canil no Rio Grande do Sul

Assaltantes levam dez toneladas de ração de canil no Rio Grande do Sul

A carga deveria alimentar os animais por quatro meses. Na fuga, os criminosos ainda abandonaram dois cachorros doentes.

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 16:11

 - Atualizado há 6 anos

Ladrões roubam toneladas de ração de canil público no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução / TV RBS

FolhaPress - Assaltantes invadiram o canil municipal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e furtaram dez toneladas de ração estocadas em uma sala. Antes de fugir, eles ainda abandonaram dois cachorros doentes, encontrados amarrados no local.

Recomendado para você

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, determinou busca e apreensão e quebra de sigilo sobre Mariângela Fialek

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens direta de Lira

Ministro do STF havia sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho, em pressão das autoridades americanas para que recuasse no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

EUA removem Alexandre de Moraes e esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky

A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira (02). Segundo a prefeitura, a carga deveria alimentar os animais por quatro meses. A previsão, agora, é que os 300 bichos abrigados no local tenham comida só por mais 15 dias.

O total levado pelos criminosos foi avaliado em R$ 35 mil, segundo o secretário municipal de Proteção Animal, Anderson Ribeiro.

> Para proteger cães de rua do frio, amigos constroem casinhas em Guaçuí

As investigações prosseguem. Enquanto isso, a prefeitura aceita doações de ração para os cachorros abrigados. A única exigência é de que contenha mais de 20% proteína bruta.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cachorro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais