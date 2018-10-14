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Crime

Assaltantes invadem lotérica e fazem escudo humano com reféns em Manaus

O dinheiro roubado da agência foi recuperado, mas o valor não foi divulgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 23:42

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 23:42

Homens armados assaltam casa lotérica e fazem reféns em Manaus Crédito: Reprodução/Youtube
Quatro bandidos foram mortos e um quinto foi preso pela polícia do Amazonas após uma tentativa de assalto a uma casa lotérica em Manaus na tarde deste sábado, 13. Os criminosos fizeram cerca de 25 reféns e usaram as vítimas como escudo humano para tentar fugir do local.
A ação durou cerca de três horas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Amazonas, um dos assaltantes se rendeu assim que a polícia chegou no local, por volta das 14h, enquanto que os outros quatro conseguiram sair da lotérica, localizada na zona leste da cidade, com envelopes de dinheiro e usando os reféns como escudo.
Homens armados assaltam casa lotérica e fazem reféns em Manaus Crédito: Reprodução/Youtube
A secretaria informou a polícia trocou tiros com os criminosos e que os quatro acabaram morrendo no confronto. Segundo o jornal local A Crítica, os mortos eram Gustavo dos Santos Maciel Mesquita, de 22 anos, Jefre Mariano Santana, de 24, Victor Souza de Castro, de 21, e um quarto não identificado. O quinto membro da quadrilha que foi preso é Valmir Lima de Pala, de 28 anos.
Nenhuma das vítimas nem policiais ficaram feridos na ação. O dinheiro roubado da agência foi recuperado, mas o valor não foi divulgado.

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