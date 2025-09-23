Brasil

Aprenda sobre os principais acontecimentos da Era Vargas

Esse período ficou marcado por profundas transformações políticas, econômicas e sociais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:33

Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos Crédito: Imagem: Luis War | Shutterstock

A Era Vargas iniciou em 1930 e terminou em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Durante os 15 anos do governo, o Brasil passou por diversas transformações e foi marcado por momentos de repressão. Esse período iniciou com a Revolução de 30, quando Júlio Prestes (o presidente eleito) foi impedido de iniciar o mandato, e Getúlio Vargas subiu ao poder.

Características gerais da Era Vargas

Em resumo, a Era Vargas se destacou devido a:

Centralização do poder: ao longo dos 15 anos de governo, Vargas tomou medidas para enfraquecer o Legislativo e aumentar os poderes do Executivo;

Políticas trabalhistas: Vargas foi um dos grandes representantes das políticas trabalhistas no país. Em seu governo, ele criou o Ministério do Trabalho e concedeu direito aos trabalhadores;

Propaganda política: Vargas utilizou constantemente propagandas em jornais e rádios para promover o seu governo;

Capacidade de negociação política: Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seu governo. Além disso, ele conseguia realizar grandes negociações internacionais.

Fases que marcaram a Era Vargas

Abaixo, confira as principais fases que marcaram a Era Vargas e como elas afetaram o Brasil.

Governo provisório (1930-1934)

O governo provisório iniciou assim que Getúlio Vargas subiu ao poder. Esse mandato deveria ter durado apenas algumas semanas, mas ele adiou a realização de uma Assembleia Constituinte, que moldaria uma nova constituição para o país e encerraria o governo provisório.

Revolução Constitucionalista de 1932

Nessa fase, Getúlio Vargas deu início às primeiras medidas de centralização do poder, dissolvendo o Congresso Nacional. A atitude desagradou muitas pessoas, principalmente os paulistanos, que se rebelaram contra o governo em 9 de julho de 1932, em um ato que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932.

Apesar da Revolução de 1932 não ter obtido grandes resultados, Getúlio Vargas, com medo de novas revoltas, decidiu descentralizar algumas medidas de seu governo, nomeando um interventor civil nascido em São Paulo e garantindo, em 1933, uma eleição para compor a Constituinte.

Uma nova constituição

Por meio da Constituinte de 1933, uma nova constituição foi promulgada. A Constituição de 1934, como ficou conhecida, foi considerada muito moderna para a época. Isso porque ela trouxe novas medidas para o país, incluindo o sufrágio universal feminino. Junto da promulgação da nova constituição, Getúlio Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente entre 1934 e 1938.

Governo Constitucional (1934-1937)

Em teoria, o governo de Getúlio Vargas deveria terminar em 1938, e ele não poderia mais concorrer à presidência. Contudo, ele já caminhava em direção a medidas radicais. Desse modo, surgiram grupos que expressavam essa radicalização:

Ação Integralista Brasileira (AIB): grupo de extrema-direita. Se inspirava no fascismo italiano e expressava valores nacionais e antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado;

Aliança Libertadora Nacional (ALN): grupo de orientação comunista. Tinha como ideal uma luta antifascista. Os membros da ALN buscavam tomar o poder por meio de uma luta revolucionária.

O fim da fase constitucional

Em 1937, um ano antes do mandato de Getúlio Vargas se encerrar, ele realizou um autogolpe, cancelando a eleição de 1938 e instalando um regime ditatorial no país. O golpe teve como pretexto a divulgação de um documento falso, que ficou conhecido como Plano Cohen, no qual abordava uma conspiração comunista no território nacional.

Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas reforçou o seu poder e implantou a censura no Brasil Crédito: Imagem: Arnaldo Jr | Shutterstock

Estado Novo (1937-1945)

O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas. Nesse período, Getúlio Vargas reforçou o seu poder, implantou a censura, investiu em propagandas políticas e se aproximou das massas.

Políticas do Estado Novo

No início do Estado Novo, a política de Getúlio Vargas era baseada em decretos-leis, ou seja, suas determinações e projetos não precisavam da aprovação do Legislativo. Algum tempo depois, ele decretou o fechamento do Legislativo e o encerramento dos partidos políticos.

Políticas trabalhistas

Em 1943, durante a fase mais repressiva do Estado Novo, ao tentar se aproximar das massas, Getúlio Vargas instaurou políticas trabalhistas no país, que teve como ponto principal a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

Segunda Guerra Mundial

Em 1944, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados (Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética). Isso ocorreu devido à pressão norte-americana em cima de Getúlio Vargas. Os Estados Unidos precisavam de pontos estratégicos e tinham medo de que o Brasil se aliasse com o Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

O fim da Era Vargas

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os desgastes do projeto político autoritário e o medo da aproximação de Getúlio Vargas com as massas enfraqueceram o Estado Novo perante a burguesia. Desse modo, houve uma grande pressão para que novas eleições ocorressem.

Com isso, Getúlio Vargas decretou que novas eleições acontecessem no final de 1945. Um pouco antes do fim daquele ano, ele foi obrigado a renunciar, e José Linhares assumiu a presidência interinamente. No fim de 1945, ocorreram as eleições e Eurico Gaspar Dutra, pertencente ao Partido Social Democrático, foi eleito. Em 1946, logo após o novo presidente subir ao poder, uma nova constituição foi promulgada.

Por Tao Consult

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta