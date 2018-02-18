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Carnaval

Após ver roubo de celular, Anitta para bloco e dá bronca em folião

Cantora reforçou a importância de correr atrás das oportunidades sem prejudicar os outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2018 às 18:42

Publicado em 18 de Fevereiro de 2018 às 18:42

Anitta comandou o 'Bloco das Poderosas' no Centro do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Instagram / @anittando
No comando do Bloco das Poderosas, que aconteceu no último sábado, no Centro do Rio de Janeiro, Anitta se divertiu com convidados e agitou a multidão com seus hits.
Mas, no meio da folia, parou o bloco para dar uma bronca em um folião que havia acabado de furtar um celular. "Eu também não tinha condição de ter as minhas coisas e nem por isso ia pegando de ninguém, disse.
Ela aproveitou a oportunidade para reforçar a importância de correr atrás dos objetivos sem passar por cima dos outros.
Se as pessoas nasceram com mais oportunidade, a gente que corra atrás. Se Deus quiser, um dia vai mudar, mas a gente não pode roubar o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. O que é nosso é nosso, explicou.
O momento foi gravado e publicado pelo colunista Léo Dias.

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