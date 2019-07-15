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Universidades

Após rumor, ministro diz que não haverá cobrança na graduação

Em uma postagem no Twitter, o ministro disse que as universidades federais continuarão públicas e que os estudantes não pagarão pela graduação

Publicado em 

15 jul 2019 às 09:27

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 09:27

Abraham Weintraub, ministro da Educação Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Neste domingo (14), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, reagiu a um rumor que circulou em blogs e em redes socais nos últimos dias que dizia que universidades federais passariam a cobrar mensalidades dos alunos.
Segundo essas mensagens, o anúncio de um programa para implementar as cobranças aconteceria em reuniões na próxima quarta (17), para a qual foram convocados representantes de instituições de todo o país.
Em uma postagem no Twitter neste domingo (14), porém, o ministro disse que as universidades federais continuarão públicas e que os estudantes não pagarão pela graduação, assim como é hoje. Em outras ocasiões, o ministro já defendeu cobrança para alguns cursos de pós-graduação.
Segundo informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico na última semana, o novo projeto seria chamado Future-se e teria como objetivo o "fortalecimento da autonomia financeira das universidades e dos institutos federais", nas palavras do secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior.

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