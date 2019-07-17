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Protestos

Após protestos, feira do livro em SC cancela presença de Miriam Leitão

Evento em Jaraguá do Sul recebeu mensagens contra a participação da jornalista e do sociólogo Sérgio Abranches

Publicado em 

17 jul 2019 às 11:54

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 11:54

Míriam Leitão Crédito: Reprodução | Globo
Um dia depois de anunciada, a comissão organizadora decidiu cancelar, nesta terça-feira (16), a participação da jornalista Miriam Leitão na 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul (SC). A presença do sociólogo Sérgio Abranches também foi cancelada.
Os dois foram vetados pela organização em resposta a uma campanha nas redes sociais. "Por seu viés ideológico e posicionamento, a população jaraguaense repudia sua presença, requerendo, assim que a mesma não se faça presente em evento tão importante em nossa cidade", diz o manifesto que reuniu 3.050 assinaturas até esta tarde. Apoiada pela Prefeitura, a feira acontecerá de 8 a 18 de agosto. 
"Nesses 12 anos, a feira já enfrentou inúmeras dificuldades, da escassez de recursos financeiros até enchentes. Mas nunca, em toda sua história, a festa da literatura foi atacada pela escolha de seus convidados", afirma nota em que a organização anuncia o cancelamento do convite a Miriam Leitão e Abranches.
"Como escritor, tenho vergonha de falar para a Miriam Leitão que não posso trazê-la porque não tenho como garantir sua segurança", disse Carlos Schroeder, coordenador artístico do evento, em entrevista ao site catarinense NSC Total.

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