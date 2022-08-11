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Folha de São Paulo

Após passeata, ato na avenida Paulista termina com gritos de 'fora, Bolsonaro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gritos de "fora, Bolsonaro" organizadores da manifestação em defesa da democracia e do processo eleitoral na avenida Paulista, em São Paulo...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 17:49

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 17:49

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gritos de "fora, Bolsonaro" organizadores da manifestação em defesa da democracia e do processo eleitoral na avenida Paulista, em São Paulo, anunciaram o encerramento do ato às 20h10.
A manifestação teve concentração no vão livre do Masp e seguiu até a altura da praça do Ciclista, na mesma avenida. As quatro faixas da via sentido Consolação ficaram interditadas para o acesso e carros.
O ato reuniu estudantes e representantes de movimentos sociais, movimentos populares e centrais sindicais. Ela é organizada por movimentos que compõem a campanha Fora, Bolsonaro.
O líder sem-teto Guilherme Boulos (PSOL), a liderança indígena Sônia Guajajara, o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) e a presidente da UNE, Bruna Brelaz, foram algumas das pessoas que discursaram no carro de som.
À reportagem Raimundo Bonfim, coordenador da Central dos Movimentos Populares (CMP), afirma que além da leitura dos manifestos em defesa da democracia, "é importante a população ocupar as ruas". "O que está em jogo é a defesa da nossa democracia. Esse 11 de agosto é um marco histórico", diz
Ele afirma ainda que, a partir de agora, os movimentos sociais irão se organizar para fazer um grande ato no dia 10 de setembro, "para se contrapor ao 7 de setembro golpista dos bolsonaristas".

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