Após duas absolvições, Moro não recebe denúncia contra Vaccari

João Vaccari Crédito:

Após ver duas de suas três sentenças contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto revertidas na segunda instância, o juiz Sergio Moro decidiu rejeitar nova denúncia do Ministério Público Federal contra o petista.

Em despacho protocolado ontem, o magistrado deixou Vaccari de fora de uma ação penal contra José Dirceu, Gerson Almada, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva e Walmir Pinheiro Santana. Apenas uma condenação de Moro em relação ao ex-tesoureiro foi mantida.

No entanto, Vaccari, indicado pelo Ministério Público Federal como o operador do PT, ficou de fora da ação. Para Moro, as provas apresentadas contra ele eram parecidas com as da ação em que ele foi absolvido em segunda instância.

"O quadro probatório apontado é muito similar ao que existia em relação a ele na (outra) ação penal. No julgamento da apelação pela Corte de Apelação, entendeu-se inexistir prova de corroboração contra ele", escreveu.

Vaccari foi condenado três vezes na Lava-Jato. Em duas dessas condenações, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região discordou de Moro e considerou que a sentença em relação ao petista se baseou apenas em delações. Em outra ação, Vaccari teve sua pena de dez anos aumentada para 24 anos de prisão.

Dessa vez, Moro decidiu seguir o entendimento dos três desembargadores.

"Assim, quanto a João Vaccari Neto rejeito a denúncia por falta de justa causa sem prejuízo de retomada se apresentadas novas provas", decidiu.

Nessa ação, serão investigados pagamentos feitos pela Engevix Engenharia e pela UTC Engenharia a empresas vinculadas ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Os valores somam