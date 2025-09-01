No Rio

Após atirar no pé de entregador de comida, policial penal é preso

O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29). Um vídeo feito pela própria vítima mostra o agente aparentemente alcoolizado e flagra o momento do disparo

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:21

Reprodução de vídeo mostra momento em que José Rodrigo Ferrarini atira no pé de entregador Crédito: Reprodução/Valério Júnior no Instagram

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso neste domingo (31), dois dias após atirar no pé de um entregador de comida em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Valério de Souza Júnior, afirmou que o tiro ocorreu após ele se recusar a subir no apartamento para fazer a entrega da encomenda.

A polícia não informou se o agente apresentou advogado. O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29). Um vídeo feito pela própria vítima mostra o agente aparentemente alcoolizado e flagra o momento do disparo. O entregador diz que é morador do bairro e pede socorro ao porteiro do prédio.



Valério foi socorrido e recebeu atendimento médico, mas permanece com o projétil alojado. "Não sei quando vou voltar a trabalhar, ainda preciso de dinheiro para o tratamento", disse. Motoboys chegaram a fazer um protesto na porta da residência do agente, com um buzinaço, pedindo justiça. No sábado (30), o agente chegou a ser ouvido na delegacia, mas foi liberado.

Após analisar as provas, a Polícia Civil representou pela prisão na Justiça e o mandado foi expedido neste domingo. A arma usada no crime foi recolhida para perícia. A Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) abriu um processo disciplinar, que pode resultar na expulsão do agente. Em nota, classificou a atitude do policial como abominável e que "não representa a categoria". Também em nota, o iFood afirmou que entregadores não têm obrigação de subir até apartamentos e que disponibilizou suporte jurídico e psicológico a Valério.

