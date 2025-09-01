Home
>
Brasil
>
Após atirar no pé de entregador de comida, policial penal é preso

Após atirar no pé de entregador de comida, policial penal é preso

O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29). Um vídeo feito pela própria vítima mostra o agente aparentemente alcoolizado e flagra o momento do disparo

BRUNA FANTTI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:21

Reprodução de vídeo mostra momento em que José Rodrigo Ferrarini atira no pé de entregador
Reprodução de vídeo mostra momento em que José Rodrigo Ferrarini atira no pé de entregador Crédito: Reprodução/Valério Júnior no Instagram

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini foi preso neste domingo (31), dois dias após atirar no pé de um entregador de comida em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Valério de Souza Júnior, afirmou que o tiro ocorreu após ele se recusar a subir no apartamento para fazer a entrega da encomenda.

Recomendado para você

O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29). Um vídeo feito pela própria vítima mostra o agente aparentemente alcoolizado e flagra o momento do disparo

Após atirar no pé de entregador de comida, policial penal é preso

Os dados fazem parte de um levantamento da Aldeias Infantis SOS, organização que lidera um movimento global sobre cuidados de crianças, jovens e famílias

Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes; saiba como evitar

Uso de versões não originais coloca pacientes em riscos. Farmacêutica já divulgou anteriormente uma carta aberta sobre os riscos de falsificação e manipulação de tirzepatida

Caneta emagrecedora falsa é vendida pelo crime organizado por mais de R$ 4.000

A polícia não informou se o agente apresentou advogado. O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29). Um vídeo feito pela própria vítima mostra o agente aparentemente alcoolizado e flagra o momento do disparo. O entregador diz que é morador do bairro e pede socorro ao porteiro do prédio.

Valério foi socorrido e recebeu atendimento médico, mas permanece com o projétil alojado. "Não sei quando vou voltar a trabalhar, ainda preciso de dinheiro para o tratamento", disse. Motoboys chegaram a fazer um protesto na porta da residência do agente, com um buzinaço, pedindo justiça. No sábado (30), o agente chegou a ser ouvido na delegacia, mas foi liberado.

 Após analisar as provas, a Polícia Civil representou pela prisão na Justiça e o mandado foi expedido neste domingo. A arma usada no crime foi recolhida para perícia. A Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) abriu um processo disciplinar, que pode resultar na expulsão do agente. Em nota, classificou a atitude do policial como abominável e que "não representa a categoria". Também em nota, o iFood afirmou que entregadores não têm obrigação de subir até apartamentos e que disponibilizou suporte jurídico e psicológico a Valério.

Leia mais

Imagem - Título do Tesouro Direto pode ter valorização extraordinária em 2026

Título do Tesouro Direto pode ter valorização extraordinária em 2026

Imagem - Fundo de investimento compra metade de complexo logístico em Cariacica

Fundo de investimento compra metade de complexo logístico em Cariacica

Imagem - Os detalhes do júri que há 10 anos condenou coronel por morte de juiz no ES

Os detalhes do júri que há 10 anos condenou coronel por morte de juiz no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais