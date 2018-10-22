Apoiadores de Bolsonaro fazem ato a favor do candidato pelo país

Imagem do protesto a favor do candidato a Presidência, Jair Bolsonaro (PSL) na Avenida Paulista, região centro-sul da cidade de São Paulo (SP), na tarde desse domingo (21) Crédito: Kevin David / A7 Press

A sete dias das eleições presidenciais, pelo menos quatro capitais recebem neste domingo, 21, atos favoráveis ao candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. Em São Paulo, no Rio e em Brasília, além de outras 12 capitais, os manifestantes se organizam para apoiar o capitão reformado e protestar contra a possível volta do PT.

Em São Paulo, o ato começou por volta de 14h na Avenida Paulista, que fica fechada para os carros entre 10h e 18h de todos os domingos e feriados, com apoiadores do candidato criticando Fernando Haddad, o PT e pedindo mudanças. Cinco carros de som foram pela avenida. Os movimentos Avança Brasil, Vem pra Rua, MBL e Nas Ruas estiveram entre os presentes.

Bonecos infláveis do ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, com roupa de presidiário e do vice de Bolsonaro, General Mourão (PRTB) foram erguidos na Paulista. No carro de som do Vem Pra Rua, há uma bandeira com referência ao discurso do ex-governador do Ceará Cid Gomes em comício do PT, na semana passada. Os organizadores puxaram o canto Ô, seus babacas, presta atençao, Lula tá preso e vão perder a eleiçao. O hino nacional foi tocado em seguida.

AVENIDA PAULISTA

A deputada estadual eleita pelo PSL, Janaína Paschoal, discursou em nome do combate à corrupção e ao PT. Eu fiz uma promessa ao Helio Bicudo e eu vou cumpri-la. Nós vamos tirar a turminha deles do Brasil. Ninguém vai nos dividir. Eles vão ter que aceitar o resultado das urnas, afirmou. Ela também intimou o candidato do PT, Fernando Haddad, a discutir as verdadeiras notícias, chamadas por ela de true news.

BRASÍLIA

Em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso Nacional no início da manhã e saíram em carreata por toda a Esplanada dos Ministérios. Vestidos de verde e amarelo e com faixas de apoio ao candidato, eles criticavam uma eventual volta do PT ao poder. Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que não fez estimativa de público presente.

No Rio, os manifestantes se concentraram na praia de Copacabana. Em Minas Gerais, o ato ocorreu em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, uma das mais importantes da capital mineira.

SALVADOR

Mesmo sob chuva intensa e ventos fortes na orla marítima de Salvador, centenas de simpatizantes do candidato foram ao Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, "para derrubar o PT". Era assim que os militantes que se revezavam ao microfone anunciavam a manifestação, que contou com a presença de dirigentes do PSL e do PRTB, além de lideranças de movimentos como o Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre (MBL), como o deputado federal eleito Kim Kataguiri.

"Pelo fim do Foro de São Paulo", "pela morte do Celso Daniel", "para acabar com a roubalheira", "para defender nossas crianças da prostituição" eram algumas das bandeiras repetidas nos dois trios elétricos que ocupavam o Largo do Farol. Camisas com a frase "O Lula está preso, babaca", em referência ao discurso do senador eleito Cid Gomes (PDT) contra eleitores petistas, também eram muito presentes. Em nenhuma das cidades há estimativa de público.

MACEIÓ

Vestindo camisas nas cores verde e amarela, além de estampas com o rosto do candidato que é líder nas pesquisas eleitorais, os manifestantes percorreram três quilômetros pela orla de Maceió. Vários moradores de edíficios observaram a manifestação e apoiavam Bolsonaro. A Polícia Militar não divulgou o número de participantes.

Muitos policiais civis e militares, além de outras categorias, como médicos, gritavam palavras em favor de Jair Bolsonaro. O ato pró-candidato do PSL aconteceu um dia depois da manifestação contrária à sua candidatura, quando apoiadores de Fernando Haddad fizeram o mesmo percurso pela orla de Maceió.

RECIFE

Fantasiados de caixa 2, muitos apoiadores do candidato participaram de caminhada na tarde deste domingo em Recife. Os apoiadores do deputado ironizaram a decisão da Polícia Federal em investigar, a pedido da Procuradoria-Geral da República, as suspeitas do crime eleitoral na campanha do parlamentar.

A manifestação foi aberta com uma mensagem gravada por Bolsonaro e direcionada aos eleitores nordestinos. Amigos do Nordeste juntos colocaremos o Brasil no seu devido lugar. Sem distinção, sem preconceito e sem divisões entre nós, disse Bolsonaro.

Em entrevista coletiva no Rio na tarde de domingo, Bolsonaro disse que as manifestações são um sinal "de que a população está realmente preocupada com o futuro do Brasil" e querem alguém diferente do PT na Presidência. "Sou grato a eles que, no momento, não fazem por eles, mas fazem pelo Brasil", afirmou. Segundo a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo do segundo turno, divulgada em 15 de outubro, o deputado tem 59% dos votos válidos, contra 41% do petista.

Também houve atos em São Luís (MA), Salvador (BA), Vitória (ES), Campo Grande (MS), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Goiânia (GO), Maceió (AL), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

No sábado, cidades como Rio, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte foram palco de manifestações contrárias ao candidato. Na capital mineira, os manifestantes pediram voto em Fernando Haddad e gritaram diversas palavras de ordem contra Bolsonaro. Os participantes do ato cantaram em coro a canção Apesar de Você, de Chico Buarque. O ato começou por volta de 12h, na Praça Sete, região central da cidade, e acabou às 17h. A Polícia Militar informou que não houve ocorrências no evento.