Aos 98 anos, morre Maurício Peixoto, um dos fundadores do Impa

A causa da morte não foi divulgada. Ele será velado na segunda-feira (29), das 14h às 18h, no cemitério Memorial do Carmo, no Rio