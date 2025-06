Vigilância

Anvisa suspende venda de marca de whey por presença de glúten

Segundo a Anvisa, o produto também apresentou resultado insatisfatório na pesquisa de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, parâmetros que não estão de acordo com a legislação sanitária vigente

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União uma medida que determina a suspensão da venda e o recolhimento de lotes do suplemento proteico 100% Full Whey da marca Fullife Nutrition, da empresa SFS Alimentos Ltda. Em análise em laboratório, a agência identificou a presença de glúten nos produtos do lote 2408J5, com detecção de trigo, centeio e cevada, diferentemente do informado no rótulo.

>