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Fiscalização

Anvisa suspende 79 lotes de fraldas descartáveis

Decisão foi tomada em razão do fabricante não comprovar a realização de ensaios de irritação na pele e estabilidade

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 17:56
A resolução determina que a empresa recolha o estoque existente no mercado Crédito: Reprodução | Internet
Nesta segunda-feira (18), a Anvisa determinou a suspensão de 79 lotes de fraldas descartáveis Turma da Mônica Tripla Proteção, fabricados por Kimberly-Clark Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. A lista completa dos produtos foi publicada no Diário Oficial da União.
A decisão da Anvisa decorre do fato de a fabricante não informar em que condições de umidade e temperatura o produto deve ser conservado e utilizado, o que pode ocasionar reações alérgicas. Diante disso, a Anvisa optou por retirar os produtos do mercado.
Além disso, a empresa não comprovou o cumprimento dos requisitos como ensaios de irritação cutânea e sensibilização. Támbém não foi apresentado o estudo de estabilidade para o material utilizado, o que é obrigatório.
A resolução determina que a empresa recolha o estoque existente no mercado. Para tirar dúvidas de consumidores, a Anvisa disponibiliza um canal próprio neste link.

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