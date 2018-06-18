Anvisa suspende 79 lotes de fraldas descartáveis

Nesta segunda-feira (18), a Anvisa determinou a suspensão de 79 lotes de fraldas descartáveis Turma da Mônica Tripla Proteção, fabricados por Kimberly-Clark Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda. A lista completa dos produtos foi publicada no Diário Oficial da União.
A decisão da Anvisa decorre do fato de a fabricante não informar em que condições de umidade e temperatura o produto deve ser conservado e utilizado, o que pode ocasionar reações alérgicas. Diante disso, a Anvisa optou por retirar os produtos do mercado.
Além disso, a empresa não comprovou o cumprimento dos requisitos como ensaios de irritação cutânea e sensibilização. Támbém não foi apresentado o estudo de estabilidade para o material utilizado, o que é obrigatório.
A resolução determina que a empresa recolha o estoque existente no mercado. Para tirar dúvidas de consumidores, a Anvisa disponibiliza um canal próprio neste link.