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Folha de São Paulo

Anvisa alerta para falsificação da solução injetável somatropina 20 mg

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fez nesta terça-feira(16) um alerta para a falsificação da solução injetável somatropina 20...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 09:11

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 09:11

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fez nesta terça-feira(16) um alerta para a falsificação da solução injetável somatropina 20 mg. As informações são da Agência Brasil.
A medicação é um hormônio que age no metabolismo de lipídios (gorduras do sangue), carboidratos e proteínas, estimula o crescimento e aumenta sua velocidade em crianças com deficiência de hormônio de crescimento (GH) endógeno produzido pelo organismo.
Diante das denúncias, a Anvisa encaminhou dossiê de investigação sanitária à Polícia Federal, para auxílio nas investigações quanto às denúncias de falsificação. Foram identificados no mercado brasileiro produtos com rótulos não originais ou com a impressão de lotes não reconhecidos pelos fabricantes, tais como: Saizen (fabricante Merck S/A), somatropina, lote AB000569 (Alerta Rápido BR/ Falsificação/208.1.0); e Norditropin (fabricante Novo Nordisk), somatropina, lote Lk96m38.
Para cada denúncia recebida pelo órgão também foram emitidos alertas rápidos por meio de comunicados de informação urgente a destinatários nacionais ou internacionais, além de publicar medidas preventivas de apreensão, inutilização e proibição de comercialização, distribuição e uso dos produtos. RE 2.617/2022 e RE 2.560/2022
SUSPEITAS
Ao sinal de suspeita de medicamento falso a Anvisa orienta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor do fabricante para identificar se o produto é original. Os meios para contato com as empresas estão disponíveis na embalagem e na bula dos produtos. 
A própria empresa deve encaminhar as informações para a Anvisa, caso suspeite de falsificação.

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