ANS publica autorização para reajuste de até 7,35% nos planos de saúde

Com vigência de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020

Agência Estado

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:42

ANS publica autorização para reajuste de até 7,35% nos planos de saúde Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (24), o aval para o reajuste máximo de 7,35% nas mensalidades de planos de saúde. De acordo com a decisão, que foi anunciada na terça-feira (23), o aumento poderá ser aplicado aos "planos privados de assistência suplementar à saúde, individuais e familiares, médico-hospitalares com ou sem cobertura odontológica" com vigência de 1º de maio de 2019 a 30 de abril de 2020.

