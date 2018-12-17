Anac começa operação de fiscalização de empresas aéreas no país

Brasília - Movimento é tranquilo no Aeroporto Juscelino Kubitschek Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) inicia a partir desta segunda-feira (17) operação para intensificar a fiscalização nos principais aeroportos do país. De acordo com a Anac, o objetivo da ação é observar a prestação de assistência aos passageiros em relação aos serviços ofertados pelas empresas aéreas.

Chamada de Operação 2019, a fiscalização será feita em duas fases: a primeira delas de 17 de dezembro a 6 de janeiro de 2019; a outra, dias 25 de fevereiro a 9 de março de 2019, no período do carnaval. As duas etapas coincidem com momentos de grande fluxo de passageiros nos aeroportos do país

De acordo com a Anac, ao todo, cerca de 200 servidores da Anac trabalharão em turnos para cobrir os períodos de maior movimento e de maior fluxo de passageiros, de acordo com as características dos aeroportos envolvidos.

Segundo a Anac, é dever da empresa informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voos e o motivo. As empresas também têm que oferecer facilidade de comunicação (como acesso a ligações telefônicas, internet, etc.) para atrasos superiores a uma hora; alimentação de acordo com o horário para atrasos superiores a duas horas, e, para atrasos superiores a quatro horas, a empresa deverá oferecer hospedagem quando houver necessidade de pernoite.

"Antes do início da operação, as companhias apresentaram à Anac os planos de contingências com as ações a serem adotadas no período. Entre os compromissos assumidos estão o de manter a ocupação máxima das posições de check-in nos horários de pico, o reforço de funcionários em guichês exclusivos para informações e registro de manifestações, a suspensão da prática de overbooking, o aumento no efetivo de tripulação, o reforço no treinamento das equipes de solo, entre outros serviços", informou a Anac.

SITE MOBILE



A agência reguladora também lançou, no final de novembro, o site mobile Passageiro Digital, com acesso adaptado aos dispositivos móveis e com informações de temas como documentos para embarque, bagagens, check-in e embarque, atraso e cancelamentos, alterações na viagem, entre outros.