Amigos morrem após serem atingidos por raio durante pesca

Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:16

Dois homens morreram após serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no norte do estado. O caso ocorreu neste sábado (11), e os corpos foram encontrados neste domingo (12), segundo o Corpo de Bombeiros.

Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.

Murilo Vinhal e Idael Farias estavam pescando quando foram atingidos por raio; os dois morreram Crédito: Reprodução/Instagram @ murilovinhal e Facebook Idael Farias

Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome da vítima não foi informado.

Mergulhadores encontraram corpos dos dois homens neste domingo (12). A equipe da perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.

Amigos e parentes das vítimas pediam ajuda no resgate antes de corpos serem encontrados. No Instagram, uma familiar se despediu de Murilo. "Sua partida está doendo muito em nossos corações", escreveu.

