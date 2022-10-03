O Amazonas terá segundo turno para escolha do governador do estado no dia 30 de outubro. Até agora, está confirmado o nome do candidato Wilson Lima (União) no segundo turno. Ele teve 42,48% dos votos válidos.
Em segundo lugar na apuração, aparece o candidato Eduardo Braga, do MDB, com 20,70% dos votos válidos.
Até agora, foram apurados 97,65% das urnas.
Atualmente, Eduardo Braga, de 61 anos, exerce o cargo de senador pelo segundo mandato consecutivo, já foi governador do Amazonas em duas ocasiões e prefeito de Manaus. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. O candidato foi ainda titular do Ministério de Minas e Energia. Ele tem como vice a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.