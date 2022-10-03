Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Amazonas terá segundo turno para escolha do governador
Eleições 2022

Amazonas terá segundo turno para escolha do governador

Amazonenses voltarão às urnas para decidirem o governador do Estado no próximo dia 30 de outubro.

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:49

O Amazonas terá segundo turno para escolha do governador do estado no dia 30 de outubro. Até agora, está confirmado o nome do candidato Wilson Lima (União) no segundo turno. Ele teve 42,48% dos votos válidos. 
PF faz buscas e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC)
Atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União) tenta reeleição Crédito: Sandro Pereira/Folhapress
Em segundo lugar na apuração, aparece o candidato Eduardo Braga, do MDB, com 20,70% dos votos válidos.
Até agora, foram apurados 97,65% das urnas.
Atualmente, Eduardo Braga, de 61 anos, exerce o cargo de senador pelo segundo mandato consecutivo, já foi governador do Amazonas em duas ocasiões e prefeito de Manaus. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. O candidato foi ainda titular do Ministério de Minas e Energia. Ele tem como vice a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 

Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro

Marcos Pontes (PL) supera favorito Márcio França (PSB) e é eleito senador por SP

"Vamos ficar firmes", diz Casagrande sobre ida para o segundo turno

Deputado estadual mais votado do ES, Meneguelli decide dormir

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Amazonas Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados