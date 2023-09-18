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Em São Paulo

Alunos são flagrados se masturbando durante partida de jogo feminino

Cerca de 20 estudantes teriam abaixado as calças e realizado os movimentos sexuais durante uma partida de vôlei; universidade não se pronunciou sobre o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2023 às 12:07

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 12:07

Imagens de um grupo de alunos realizando uma ´´masturbação coletiva`` durante uma partida de vôlei feminino da Intermed
Imagens de um grupo de alunos realizando uma ´´masturbação coletiva`` durante uma partida de vôlei feminino da Intermed Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Imagens de um grupo de alunos realizando uma "masturbação coletiva" durante uma partida de vôlei feminino da Intermed — competição esportiva entre universidades de Medicina— causaram indignação nas redes sociais.
Em vídeos gravados por quem presenciou a cena dos alunos do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa) é possível ver cerca de 20 homens com as calças abaixadas. Em um dos vídeos, os homens estariam correndo pela quadra esportiva, simulando uma "Volta Olímpica", tocando a região íntima.
Já no segundo vídeo, os estudantes aparecem na arquibancada assistindo a partida de vôlei feminino enquanto realizam movimentos semelhantes a masturbação. O Intermed aconteceu dos dias 2 a 9 deste mês.

Faculdade repudia o caso

Após a repercussão do episódio, o Centro Acadêmico Rubens Monteiro de Arruda, da Faculdade de Medicina Santo Amaro, afirmou, por nota, repudiar as atitudes gravadas.
"Repudiamos as atitudes demonstradas nos vídeos que estão circulando nas mídias sociais. Tais feitos são um retrocesso para a nossa universidade e, portanto, não representam a nossa querida Casa"
Centro Acadêmico Rubens Monteiro de Arruda - Cargo do Autor
A Associação Atlética Acadêmica José Douglas Dallora, da mesma universidade, afirmou que “as filmagens circuladas pela mídia não são contemporâneas e não representam os princípios e valores pregados pela atlética``e ressaltou não tolerar toleramos ou compactuamos com qualquer ato de abuso ou discriminatório.
A União Nacional dos Estudantes se pronunciou nesta segunda-feira (18), nas redes sociais, cobrando que os estudantes sejam responsabilizados pelos crimes que foram cometidos durante o jogo de vôlei feminino.
"Absurdas as cenas dos alunos de medicina da Unisa durante os jogos universitários. Esses estudantes precisam ser responsabilizados pelos crimes cometidos em uma conduta inaceitável durante um jogo de vôlei feminino. Não podemos tolerar que casos como esse continuem acontecendo"
União Nacional dos Estudantes - Cargo do Autor
A Universidade de Santo Amaro (Unisa) foi procurada pelo O Globo, mas não se pronunciou sobre o ocorrido até a última atualização deste texto.

Influenciadores e políticos cobram medidas

Com a repercussão do episódiuo, o influenciador Felipe Neto foi ao X (antigo Twitter) e mencionou o Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino.
"Olá, ministro. Sei que pode parecer ‘pouco’, mas não é. Que recado o país está dando ao deixar que esses alunos de medicina façam isso impunemente?"
Felipe Neto - Influenciador
A deputada Marina do MST (PT) afirmou que parte do time de futsal masculino da Unisa foi expulso dos jogos universitários após a masturbação coletiva e ressalta que o caso se configura como ato se configura como importunação sexual e deve ser encarado com a seriedade que merece.
*Com informações de O Globo

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