Nos Estados Unidos

Aluno de Jiu-jítsu que ficou tetraplégico após golpe vai ser indenizado em R$ 300 milhões

O golpe que teria deixado Greener tetraplégico, registrado em vídeo, foi aplicado pelo instrutor Francisco Iturralde, 33, também conhecido pelo apelido Sinistro

Um aluno de jiu-jítsu que se machucou durante uma aula e ficou tetraplégico após o incidente irá receber uma indenização no valor de US$ 56 milhões (cerca de R$ 311 milhões) nos Estados Unidos. As informações são do jornal norte-americano New York Post. O caso aconteceu em 2018, e o aluno, Jack Greener, 30, era um praticante iniciante da luta.

