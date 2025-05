Caso no RN

Aluno de 14 anos é esfaqueado por colega dentro de escola após desentendimento

Agressor foi contido por funcionários do colégio e levado à delegacia pela polícia; vítima passa bem

Um estudante de 14 anos foi esfaqueado por um colega em uma escola em Mossoró (RN), nesta quarta-feira (14). O agressor, de mesma idade, foi apreendido e as aulas no estabelecimento de ensino municipal foram suspensas.>

O crime, praticado com uma peixeira, ocorreu na manhã desta quarta na Escola Senador Duarte Filho, no conjunto Alfredo Gurgel.>

De acordo com a polícia, o estudante foi esfaqueado pelo colega após desentendimento.>

Além de veículos de socorro, o incidente gerou movimentação de carros da polícia e curiosos, e a escola optou por suspender as aulas por questão de segurança.>

O aluno agressor foi encaminhado pela polícia à DPCA (Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente), na região central de Mossoró, assim como sua mãe.>

"A situação foi rapidamente controlada pela equipe da escola, com o acionamento imediato da Guarda Civil Municipal e do Samu. O aluno foi atendido no local, passou por avaliação e, felizmente, passa bem", disse o secretário.>