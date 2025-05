Caso no RJ

'Alívio', diz viúva após influencer que atropelou e matou noivo ser preso

Após 10 meses foragido, Vitor Vieira Belarmino se entregou à polícia. Ele atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro na noite de seu casamento, no Rio de Janeiro

Bruna Villarinho Toshiro viu Fábio ser atropelado horas depois do casamento Crédito: Reprodução/TV Globo

A viúva do fisioterapeuta atropelado horas depois do casamento no Rio afirmou que se sentiu aliviada após o influenciador Vitor Vieira Belarmino, réu por atropelar e matar Fábio Toshiro em julho de 2024, se entregar à polícia nesta semana. >

Bruna diz que se apegou na esperança e na fé. Mais de dez meses após a morte de Fábio, a enfermeira diz que aguardava a prisão de Vitor. "Foi um alívio essa informação de que ele se entregou. A Justiça vai fazer a parte dela", afirmou em entrevista ao Fantástico.>

A viúva diz que tenta recomeçar todos os dias. "Eu não tive nenhum arranhão, mas a minha alma por dentro estava dilacerada, como ainda continua, acho que é luto, trauma". "Ele está muito vivo em mim, a gente formou a nossa família, independente se a nossa família acabou minutos depois ou horas depois do casamento, o nosso laço vai ser eterno", acrescentou.>

Ela espera que Vitor permaneça preso. "Que ele responda pelo que ele fez com o Toshiro porque ele não merecia. Também acho que o pós, de ele tratar aquele corpo que estava estendido ao chão como um nada é muito ruim".>

Influenciador Vitor Vieira Belarmino é suspeito de atropelar e matar homem recém-casado no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vitor se entregou no dia 19 de maio na delegacia do Recreio dos Bandeirantes. . De acordo com o delegado Alan Luxardo, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o acusado chegou "tranquilo" e "consciente" à delegacia. Em determinado momento, ele perguntou se teria tomado a decisão correta ao se entregar. "Sim, óbvio, era a única alternativa que você tinha, você já estava preso sem se entregar", disse o delegado ao réu.>

Defesa diz que Vitor não se sente responsável pela morte. "Ele sabe que causou um acidente, mas não se sente responsável pela morte. Porque realmente ele não conseguiu ter a visão do casal porque tinha uma moto na frente e um táxi. Ele se arrepende de não ter prestado socorro", afirmou Gabriel Habib, advogado do influenciador.>

O fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta foi atropelado horas depois do próprio casamento Crédito: Arquivo Pessoal

Influenciador ficou foragido por dez meses. Em janeiro, a Justiça negou um pedido da defesa dele e manteve a prisão. Na decisão, a juíza argumentou que "nada enfraquece a informação dos autos de que possivelmente o acusado estaria conduzindo seu veículo acima da velocidade permitida".>

Belarmino foi denunciado pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do crime. As mulheres que estavam com ele no carro no momento do acidente também respondem por omissão de socorro.>

Suspeito disse que fez de tudo para evitar o acidente. "Fiz de tudo para evitar. Eu não peguei o carro, perdi a direção e atropelei: ele entrou na frente do meu carro, eu desviei, saí da frente dele e ele caiu em cima do meu carro. Isso é claro nas imagens", afirmou, em entrevista à Record no mês passado.>

RELEMBRE O CASO

Fábio Toshiro e a esposa Bruna Villarinho tinham acabado de chegar da cerimônia de casamento. Por volta de 22h40 do dia 13 de julho de 2024, eles deixaram o sítio onde ocorreu o casamento para ir ao hotel, onde passariam parte da lua de mel.>

Casal chegou ao Hotel CS Design, fez o check-in e subiu para deixar as malas e trocar de roupa. Toshiro quis olhar o mar com Bruna e, ao atravessar a avenida Lúcio Costa, por volta das 23h20, foi atropelado e morreu. Bruna não foi atingida, mas, segundo sua advogada, ficou traumatizada com o que aconteceu.>

Defesa de Vitor sugere que motoqueiro, que passou pelo casal segundos antes do atropelamento, empurrou Toshiro em direção ao carro. Em depoimento à polícia, o motoqueiro afirmou que "em momento algum encostou, empurrou ou chutou" a vítima e que estacionou para ajudar no socorro. A perícia da polícia também concluiu que o motoqueiro não poderia ter empurrado Toshiro.>

Inquérito da Polícia Civil apontou que o influenciador dirigia em velocidades entre 109 km/h e 160 km/h. Se estivesse dentro da velocidade permitida, ele teria condições de parar o carro antes do impacto.>

O carro, BMW 428I, guiado pelo influenciador acumula mais de R$ 17 mil em dívidas. Constam multas por excesso de velocidade, por dirigir na contramão, por CNH vencida, por dirigir usando o celular, por falta de licenciamento e por falta de uso de cinto de segurança.>

