Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aliados de Bolsonaro reagem com desdém a leitura de cartas
Folha de São Paulo

Aliados de Bolsonaro reagem com desdém a leitura de cartas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram com desdém aos atos pró-democracia desta quinta-feira (11)....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 17:00

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 17:00

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram com desdém aos atos pró-democracia desta quinta-feira (11).
O ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, afirmou não ter acompanhado porque não tem tempo para perder com "bobagem". "Não tenho tempo para perder com isso, não. Acho isso uma bobagem muito grande", declarou.
Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI) avaliou que a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros teve adesão somente daqueles que já não votam no presidente, sem impacto em seus eleitores. "Se transformou em comício, um pequeno comício."
Ao ser questionado se a adesão de pesos pesados do PIB e de banqueiros não poderia ter influência além da bolha da esquerda, o ministro riu e respondeu: "Banqueiro influenciar?".
O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN) afirmou não ter acompanhado os atos porque passou o dia imerso em um seminário relacionado ao 5G.
Capitais brasileiras como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Recife registraram atos em universidades e manifestações nas ruas em defesa da democracia, nesta quinta-feira.
Os protestos reuniram estudantes, professores, sindicalistas, movimentos sociais e entidades da sociedade civil.
No Rio, o ponto alto foi a leitura de uma carta na PUC. Em Porto Alegre, o ato teve participação por vídeo do ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Nelson Jobim.
O ápice foi um ato na Faculdade de Direito da USP em que foi lida, sob aplausos e falas contra o autoritarismo, a carta iniciada na instituição e assinada por mais de 970 mil pessoas.
O texto, que não cita diretamente Bolsonaro, mas prega a manutenção do Estado democrático de Direito e o respeito às eleições diante das ameaças golpistas do presidente de contestar o resultado e questionar as urnas eletrônicas, foi precedido da leitura de outro manifesto, endossado por mais de cem instituições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aposentado é indiciado por abandonar cachorro na Praia do Morro, em Guarapari
Imagem de destaque
Anvisa vai endurecer regras para importação e manipulação de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Comédia "Agora é que são elas!", com Maria Clara Gueiros, chega ao ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados